Yeni Malatyaspor'un Genel Kurulu 13 Ekim'e Ertelendi - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'un Genel Kurulu 13 Ekim'e Ertelendi

1. Ligde zor günler geçiren Yeni Malatyaspor'un genel kurulu, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Takım, transfer yasağı ve borç sorunları ile mücadele ederken, alt yapıdan oluşan kadro ile lige devam ediyor.

06.10.2024 12:48
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1. Ligde zor bir süreç geçiren Yeni Malatyaspor'da bugün yapılması planlanan genel kurul çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle 13 Ekim tarihine ertelendi.

Asrın felaketi sonrası 2 sezon ligden çekilen Yeni Malatyaspor bu sezon transfer yasağı ve borç batağında olması nedeniyle alt yapıdan oluşan kadro ile ligde devam etme kararı almıştı. Ligde şuana kadar galibiyeti bulunmayan sarı siyahlı takımda bugün yapılacak genel kurul çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle 13 Ekim tarihine ertelendi.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda haftaya yapılacak olan Yeni Malatyaspor'un mali ve idari geleceği masaya yatırılacak. Genel kurulda ayrıca yönetimin de değişmesi bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un Genel Kurulu 13 Ekim'e Ertelendi - Son Dakika

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