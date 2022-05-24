Yeni Malatyaspor'un Süper Lig serüveni 6 yıl sürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor'un Süper Lig serüveni 6 yıl sürdü

24.05.2022 15:01
Yeni Malatyaspor'un Süper Lig serüveni 6 yıl sürdü

Yeni Malatyaspor'un Spor Toto Süper Lig serüveni 6 yıl sürdü.

Yeni Malatyaspor'un Spor Toto Süper Lig serüveni 6 yıl sürdü. Malatya temsilcisi, 2016-2017 sezonundan itibaren yer aldığı Süper Lig'e bu sezon veda etti.

Yeni Malatyaspor, Süper Ligde yer aldığı 6 yılda en iyi derecesine 2018-2019 sezonunda ulaştı. Kaplanlar Süper Lig'e çıktığı 3. yılında Teknik Direktör Erol Bulut ile iyi bir seri yakaladı. Doğu Anadolu ekibi ligi 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanmıştı. Ligin bitimine 5 hafta kala Erol Bulut ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonunun başında Teknik Direktör Sergen Yalçın ile anlaştı.

Sarı siyahlılar, UEFA Avrupa ligi ön eleme turunda Partizan takımına elenerek gruplara kalamadan elenmişti. Daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Galatasaray'a 5-2'lik skorla mağlup olan kaplanlar Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı. Sergen Yalçın'dan boşalan koltuğa Kemal Özdeş oturdu. ve kısa süre sonra görevinden istifa etti. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile anlaşan Yeni Malatyaspor sezon sonu ligi 17. sırada bitirdi. Sarı Siyahlılar küme potasından çıkamamıştı. Ancak pandemi neden ile Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafından küme düşmenin kaldırılmasıyla beraber Yeni Malatyaspor için Süper Lig serüveni yeniden başlamıştı. Hikmet Karaman ile yapılan sözleşme 18 Ağustos 2020'de karşılıklı olarak feshedilmişti.

2020-2021 Sezonun başında Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşan Sarı Siyahlılar, istedikleri hedefe ulaşamayınca 26. haftada yolları ayırdı. Yerine İrfan Buz getirildi. 40 maç sonunda 10 galibiyet 15 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 45 puan toplayarak ligi 15. olarak tamamladı.

2021-2022 sezonun başında İrfan Buz ile devam eden sarı-siyahlılarda işler iyi gitmeyince İrfan Buz ile de yolları ayırdı. Ligin ortalarında Rumen Teknik Adam Marius Sumudica ile anlaşan Doğu ekibi yine istedikleri başarıyı sağlayamadı. Daha sonra Teknik direktör Cihat Arslan'ı getiren Yeni Malatyaspor üst üste aldığı mağlubiyetlerle toparlanmayarak lige veda etti. - MALATYA

Yeni Malatyaspor'un Süper Lig serüveni 6 yıl sürdü
Yeni Malatyaspor'un Süper Lig serüveni 6 yıl sürdü
Yeni Malatyaspor'un Süper Lig serüveni 6 yıl sürdü
Yeni Malatyaspor'un Süper Lig serüveni 6 yıl sürdü
Yeni Malatyaspor'un Süper Lig serüveni 6 yıl sürdü
Yeni Malatyaspor'un Süper Lig serüveni 6 yıl sürdü

YORUMLAR
500
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından notlar Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından notlar
Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un Süper Lig serüveni 6 yıl sürdü - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor!
14:52 Pençe- Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen 4 askerimizin kimlikleri belli oldu
14:48 Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu
14:44 Günlük kiralık evin camından düşen Rabia'nın arkadaşı anlattı: Bu kız atlayacak dedim!
14:30 Lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen, ödediği tutara sitem etti! "Ben sadece benzin almak istemiştim"
14:26 CHP mitingine elinde terliğiyle katılan kağıt toplayıcının fotoğrafları tartışma konusu olmuştu: Nusret Güllü o fotoğrafların öyküsünü anlattı
14:04 Küçükçekmece'de DEAŞ'lı canlı bomba eylem hazırlığındayken yakalandı
13:35 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık!
13:26 Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz
13:26 Özgür Özel açıkladı: CHP seçimden önce seçim tatbikatı yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 15:06:21. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor'un Süper Lig serüveni 6 yıl sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement