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Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından - Son Dakika

Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından

23.12.2021 20:18

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Yukatel Kayserispor maçında net penaltılarının verilmediğini belirtti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Yukatel Kayserispor maçında net penaltılarının verilmediğini belirtti.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün tuhaf bir maç oynandığını ifade etti.

Karşılaşmada iki farklı yarı seyrettiklerini aktaran Sumudica, şöyle devam etti:

"İlk yarı çok pozisyonumuz oldu iki gol attık. İkinci yarı 5-6 pozisyonumuz vardı hatta bir de es geçilen penaltımız vardı ama skor üretemedik. 2-0'u bulduğunuz zaman artık oyunu kapatmalısınız. İki ortadan iki gol yemek mümkün değil. Müsabakada 4-5 de net pozisyonumuz vardı. Final paslarının biraz daha doğru verilmesi gerekiyordu, bunları da yapıp skor üretemedik. Şimdi televizyonda seyrettim penaltı pozisyonunu yüzde yüz değil yüzde 1000 verilmemiş penaltımız var."

Sumudica, 2-0 öne geçtiklerini ve bunun üzerine birçok pozisyon bulduklarını anımsatarak, "Bulduğunuz pozisyonların üzerine 3'üncü golü de bulmadığınız zaman futbol sizi cezalandırıyor." diye konuştu.

Karşılaşmanın ardından çıkan olaylarla ilgili soruya Sumudica, şu cevabı verdi:

"Duydum, dışarı çıktım herkesi sakinleştirmeye çalıştım. Hakeme yardımcı olmaya çalıştım, herkesi sakinleştirdim kimsenin büyük bir hata yapmasını istemedim ama hakemin maçtan sonra soyunma odasına gelip futbolcularımın nasıl ağladığını görmesini isterdim. Haddadi 'ben bir metre Mounir'in arkasındaydım eğer bu penaltı değilse ben futbolu bırakacağım' dedi. Dokuz maçtır buradayım bir kere bile hakemin Malatya için VAR'a gittiğin görmedim. Şimdi duyuyorum VAR hakemi bir alt ligin hakemiymiş. Hüseyin Göçek'i daha önceden de biliyorum. Eğer karar veremediysen, net değilsen VAR'a gitmelisin. Ayrıca VAR'da seviye olarak çok yüksek bir hakem olmadığını biliyorsan, yeni bir hakem olduğunu biliyorsan VAR'a gelip penaltı kararını kendin vermelisin. Neden her şey Malatya'ya karşı geliyor. Eğer pozisyonda karar verilememişse neden takdir haklarını karşı taraf için kullanıyor hakemler. Futbolcular bunu hissediyor. Nasıl oluyor da birisi gelip bizim bütün çalışmalarımızı elimizden çalıyor. Hakemlere hakaret etmek veya onlara karşı bir şeyler söylemek istemiyorum. Bunun bedelini ben ve oyuncularım ödeyebilir ama büyük bir Anadolu şehri bunun bedelini ödeyecek, bu hiç normal değil. Eğer bu pozisyon Türkiye'deki büyük takımlardan birisinde olsaydı hakem VAR'a gidecekti neden Malatya için gitmiyor? Herkes hata yapabilir ama bize hak ettiğimizi verin."

Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Kayserispor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından - Son Dakika Spor


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