Yeni Mersin İdmanyurdu, Ankara Demirspor'a 1-0 Yenildi - Son Dakika
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Yeni Mersin İdmanyurdu, Ankara Demirspor'a 1-0 Yenildi

Yeni Mersin İdmanyurdu, Ankara Demirspor\'a 1-0 Yenildi

TFF 2'nci Lig kırmızı grup maçında Yeni Mersin İdmanyurdu, Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Ankara Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta tek golü Dk. 74 Ömer Talha Nergiz kaydetti.

12.02.2025 17:13  Güncelleme: 17:14
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MERSİN,

STAT: Mersin Stadyumu

HAKEMLER: Seyfettin Yılmaz, Burak Bakırtaş, Ayşenur Karakoç

YENİ MERSİN İDMANYURDU: Mücahit Serbest, Ender Gör, Ümit Yasin Arslan, Gökcan Gelmen, Atakan Aybastı, Mustafa İnan (Dk. 66 Serkan Sefil), Ali Doğan, Özgür Sert (Dk. 77 Umut Aydın), İsa Güler (Dk. 66 Cuma Menize), Oğuzhan Akgün (Dk. 88 Furkan Güneş), Uğur Can (Dk. 89 Muhammed Akpınar)

ANKARA DEMİRSPOR: Hüseyin Koç, Erkul Küçük (Dk. Atakan Dama), Enes Albak, Muhammed Yeşil, Burak Yamaç, Kerem Vapurluoğlu (Dk. 67 Ali Efe Çökelek), Furkan Işıkdemir (Dk. 84 Oğuzhan Efe Yılmaz), Ömer Talha Nergiz, Barış Zeren, Güney Tutcuoğlu, Tolunay Artuç (Dk. 67 Mehmet Aslanboğa)

GOLLER: Dk. 74 Ömer Talha Nergiz (Ankara Demirspor)

SARI KARTLAR: Ali Doğan, Ümit Yasin Arslan (Yeni Mersin İdmanyurdu), Ali Efe Çökelek, Hüseyin Koç (Ankara Demirspor)

TFF 2'nci Lig kırmızı grup maçında Yeni Mersin İdmanyurdu, sahasında Ankara Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Yeni Mersin İdmanyurdu, Ankara Demirspor'a 1-0 Yenildi - Son Dakika

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