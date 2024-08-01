Yeni Mersin İdmanyurdu Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Yeni Mersin İdmanyurdu Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'nun basın sözcüsü Halim Yiğit, kulübün başkanının istifa etmesi ve sadece 14 sporcunun kalması nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Yiğit, yeni yönetimin bir ay içinde oluşturulması gerektiğini belirtirken, Mersin İdmanyurdu'nun kentin bir markası olduğunu ve herkesin takıma sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

01.08.2024 14:37
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TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'nun basın sözcüsü Halim Yiğit, 14 sporcusu kalan ve başkanı istifa eden kulübün kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği TFF 2. Lig'de play-off heyecanı yaşayan Mersin ekibinin basın sözcüsü Yiğit, Mersin Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, kulüp başkanı Metin Saltık'ın 12 gün önce istifa ettiğini hatırlattı.

Kulübün içerisinde bulunduğu durum ve gelişmeler hakkında bilgi veren Yiğit, ligin başlamasına bir ay kaldığını, kısa süre içerisinde yeni yönetimin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Yeni Mersin İdmanyurdu'nun kapanma tehlikesi yaşadığını savunan Yiğit, "Kulüp, kapısına kilit vurma noktasına geldi. Bir ay içerisinde yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadrosu oluşturulmalı. Artık son noktadayız. Bir ayımız kaldı. Yarın geç olacak. Bugünden başlamak gerekiyor." dedi.

Yiğit, "Mersin İdmanyurdu" adının kentin bir markası olduğunu vurgulayarak, herkesin takıma sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yeni Mersin İdmanyurdu Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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