TFF Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Sabri Çelik oldu - Son Dakika
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TFF Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Sabri Çelik oldu

18.04.2022 16:10
TFF Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Sabri Çelik oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun yaptığı toplantıda MHK Başkanı ve üyelerini belirlediği belirtildi.

Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulunda yer alan isimler şöyle:

Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Sabri Çelik, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Sabri Çelik oldu - Son Dakika


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