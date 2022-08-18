Afyonspor yöneticileri idmanı izledi

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Günlük olarak çift antrenman yapan mor beyazlı ekibin Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirdiği antrenmanını kulüp yöneticileri de izledi. Çalışmalar Teknik Direktör Koray Polaz yönetiminde yapılırken, futbolcuların idmanda hayli istekli olmaları dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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