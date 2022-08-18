Afyonspor yöneticileri idmanı izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonspor yöneticileri idmanı izledi

18.08.2022 09:50
Afyonspor yöneticileri idmanı izledi

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde günü çift antrenmanla tamamlayan Afyonspor'da kulüp yönetimi antrenmanı izledi.

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde günü çift antrenmanla tamamlayan Afyonspor'da kulüp yönetimi antrenmanı izledi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Günlük olarak çift antrenman yapan mor beyazlı ekibin Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirdiği antrenmanını kulüp yöneticileri de izledi. Çalışmalar Teknik Direktör Koray Polaz yönetiminde yapılırken, futbolcuların idmanda hayli istekli olmaları dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Kuşadasıspor hazırlık maçında Fethiyespor'u yendi Kuşadasıspor hazırlık maçında Fethiyespor'u yendi Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonspor yöneticileri idmanı izledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:30 Bursa'da akılalmaz soygun! Hasta gibi geldi, sadaka kutusu ve telefonu çaldı
09:12 ABD'nin petrol stokları hızla eriyor! 117 bin beklerken 7 milyon varil azaldı
09:04 Adana Demirspor'la ismi anılan Rus golcü Artem Dzyuba'nın İstanbul paylaşımında Beşiktaş detayı dikkat çekti
09:06 MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın yıllar önce Yemekteyiz'de yarıştığı ortaya çıktı
09:06 Merkez Bankası bugün faizi azaltacak mı? Uzmanlar tek bir kararda birleşti
08:52 Beşiktaş'ın eski yıldızı Aboubakar'ın fotoşoplu fotoğrafını Müslüman şehit asker gibi paylaşan Melih Gökçek alay konusu oldu
09:02 Rusya'dan Ukrayna'nın Harkiv şehrine roketli saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
08:27 Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe görenleri şaşırtıyor! Annesine yetişti
08:13 Babasını vurmasının nedeni masaj salonu çıktı! Ataşehir'de polis olan oğlu tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
07:54 Yunan yine yaptı! Kuşadası açıklarında yüzlerce düzensiz göçmen kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 09:50:48. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonspor yöneticileri idmanı izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement