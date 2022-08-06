Afyonspor kamp öncesi son antrenmanını yaptı - Son Dakika
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Afyonspor kamp öncesi son antrenmanını yaptı

06.08.2022 14:20
Afyonspor kamp öncesi son antrenmanını yaptı

Yeni sezon hazırlıkları için yarın Kayseri'de kampa girecek olan Afyonspor kentte son antrenmanını yaptı.

Yeni sezon hazırlıkları için yarın Kayseri'de kampa girecek olan Afyonspor kentte son antrenmanını yaptı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor sezonun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Mor beyazlı ekip hazırlıkları çerçevesinde yarın kamp için Kayseri'ye gidecek. Afyonspor kamp öncesi kentte Kocatepe Spor Kompleksinde son antrenmanını yaptı. Antrenmanda futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlenirken, idman Teknik Direktör Koray Palaz gözetiminde yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonspor kamp öncesi son antrenmanını yaptı - Son Dakika

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