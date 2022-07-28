Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile son buldu. Günün ikinci antrenmanında ise 5'e 2 orta oyunu ile başlayan yeşil-mavililer çift kale maç ile günü sonlandırdı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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