Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray\'dan ayrılıyor

Spor

Sadece Yozgat ve İngiltere\'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da takımın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha ile yollar ayrılıyor.

YENİ TAKIMI BELLİ GİBİ

Süper Kupa maçı sonrası ayrılık kararı alan ve İngiltere Premier Lig takımlarıyla görüşen Zaha'nın yeni takımı büyük ölçüde belli oldu. İngiltere Premier Lig'e dönmek isteyen ve eski takımı Crystal Palace ve Leicester City ile görüşen Wilfried Zaha'nın yeni takımı büyük oranda belli oldu. Sabah'ın haberine göre Zaha, Leicester City ile her konuda anlaşma sağladı. İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi, tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. Habere göre Wilfried Zaha'nın 8.8 milyon euroluk yıllık maliyetinin tamamını Leicester City karşılayacak.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplamda 42 maça çıkan Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.