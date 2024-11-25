Yeni Teknik Kurul Belirlendi

Türkiye Atletizm Federasyonunda yeni dönemin teknik kurulu belli oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde teknik kurulda görev alacak olan isimler ve görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Teknik kurul başkanı: Ayşegül Baklacı:
Genel koordinatör: Cüneyt Yüksel
Sprint branşlarından sorumlu koordinatör: Hakan Beceren
Orta ve uzun mesafe branşlarından sorumlu koordinatör: Ertay Seyrek
Yürüyüş branşından sorumlu koordinatör: Sinem Fazla
Atlama ve çoklu branşlardan sorumlu koordinatör: Mustafa Onur Demir
Atma branşlarından sorumlu koordinatör: ÖmerTarkan Tuzcuoğulları
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