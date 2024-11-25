Yeni Teknik Kurul Belirlendi

Spor

Türkiye Atletizm Federasyonunda yeni dönemin teknik kurulu belli oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde teknik kurulda görev alacak olan isimler ve görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Teknik kurul başkanı: Ayşegül Baklacı:

Genel koordinatör: Cüneyt Yüksel

Sprint branşlarından sorumlu koordinatör: Hakan Beceren

Orta ve uzun mesafe branşlarından sorumlu koordinatör: Ertay Seyrek

Yürüyüş branşından sorumlu koordinatör: Sinem Fazla

Atlama ve çoklu branşlardan sorumlu koordinatör: Mustafa Onur Demir

Atma branşlarından sorumlu koordinatör: ÖmerTarkan Tuzcuoğulları