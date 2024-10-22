Yeni Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Taşdemir - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yeni Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Taşdemir

Ercüment Taşdemir, Türkiye Karate Federasyonu'nun yeni başkanı seçildi. 109 oyla göreve başladı.

22.10.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Karate Federasyonunun yeni başkanı Ercüment Taşdemir oldu.

Federasyonun olağan seçimli genel kurulu, Ankara'daki Altınel Hotel'de gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Aslan Abid Uğuz'un aday olmadığı genel kurulda, başkanlık için Ercüment Taşdemir ve Cenk Hilmi Kılıç yarıştı.

Kullanılan 193 oyun 109'unu alan Ercüment Taşdemir, federasyon başkanlığına seçildi. Cenk Hilmi Kılıç 82 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı.

Taşdemir başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Hüseyin Akdemir, Hilmi Kaplan, Haşim Bulut, Osman Fatih Destici, Atıf Ala, Mustafa Ertekin, Ali Sarıaydın, Ersin Bebek, Levent Aydemir ve Ömer Habeş yer aldı.

Ercüment Taşdemir, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum. Size bir telefon kadar yakınız. Bizim başkanlığımızda yılgınlığa, yorgunluğa yer yok. Dünya karatesinde hak ettiğimiz yeri alacağız. Karatenin Türkiye'mizin 81 ilinde, ilçelerinde, köylerinde dahi var olması için çalışmalar yapacağız. Türkiye'de uluslararası organizasyonların düzenlenmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Taşdemir, hayatını kaybeden eski başkan Esat Delihasan adına Dünya Kupası düzenleyeceklerini dile getirdi.

Seçimin ardından delegelere teşekkür eden ve birlik beraberlik mesajı veren Taşdemir, "Türk karatesinin zirveye çıkması için hep birlikte çalışacağız. Hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayacağız. Hiçbir zaman kötü niyetimiz olmadı. Biz bir bütünüz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Türkiye, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Taşdemir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Destici’den Bahçeli’ye Öcalan tepkisi: Meclisimiz’de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz Destici'den Bahçeli'ye Öcalan tepkisi: Meclisimiz'de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
13:27 Teröristbaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da yapılacak Teröristbaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da yapılacak
07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
00:08 Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
23:00 Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi
22:48 Beşiktaş, Yunus Akgün’ü TFF’ye şikayet edecek Beşiktaş, Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek
22:38 Xabi Alonso’dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar Xabi Alonso'dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 17:49:04. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Taşdemir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.