Uşakspor yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kuruyor - Son Dakika
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Uşakspor yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kuruyor

12.08.2022 11:52
Uşakspor yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kuruyor

Yeni Uşakspor yönetimi, bu yıl mücadele edecekleri TFF 2. Lig Kırmızı Grupta şampiyon olmak için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yeni Uşakspor yönetimi, bu yıl mücadele edecekleri TFF 2. Lig Kırmızı Grupta şampiyon olmak için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Uşakspor'da devir işlemleri tamamlanırken, teknik heyet ve yeni yönetim yeni sezon için takımın kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Milli formayı giymiş tecrübeli oyuncular da yolda! Teknik heyete uluslararası tecrübesi olan Bülent Akın ve Recep Yazıcı'yı getiren Uşakspor transfer konusunda da hareketli: Süper Lig kulüplerinin yıldız adaylarının yanı sıra tecrübeli oyuncularla takviyeler yapan takım, 2. Lige iddialı bir ekibi olmaya hazırlanıyor.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Uşakspor, gelecek vaat eden genç kaleci Vedat Böyükgül'ü transfer etti. Süper Lig'de de forma giyen Başakşehir'in sol kanat oyuncusu Muzaffer Kahrıman da Uşakspor için ter dökecek isimlerden birisi oldu. Sağ kanata önceki sezon Keçiörengücü'nde, geçen sezon Hendekspor'da çok iyi bir sezon geçiren Yavuz Alemdar'ı transfer eden Uşakspor,sol kanata da U18 milli formayı terletmiş, Eskişehirspor altyapılı Ömer Faruk Canbirdi'yi transfer etti.

Karşıyaka'nın orta sahasında iyi bir sezon geçiren Sefer Kanıtemiz daha önce Şanlıurfaspor'da forma giymişti. 25 yaşındaki oyuncu altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği yıllarından bu yana sert ve agresif oyunuyla tanınıyor. Sağ kanatta 29 yaşındaki Mehmet Bağlı'yı renklerine katan kırmızı siyahlı takım bu oyuncudan çok şey bekliyor. Liglerde tecrübeli bir isim olan Mehmet Bağlı takımda ağabeylik görevini de yapacak. Sağbek İbrahim Ethem 31 yaşında ve takımın en tecrübeli isimlerinden biri olarak göze çarpıyor.

Avusturya 3. Ligi'nde IMST takımında forma giyen Alp Demir, geçen sezon 16 maçta 10 gol 6 asist istatistiğiyle oynadı. Gurbetçi futbolculara şans vermesiyle bilinen teknik heyet, Alp Demir'den istifade etmeye hazırlanıyor. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşakspor yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kuruyor - Son Dakika

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