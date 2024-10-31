Yeni Yönetimden İlk Toplantı

Türkiye Atıcılık Federasyonunun olağan genel kurulunda göreve gelen yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, başkanlığa seçilen Murat Kocakaya'nın yeni yönetiminin ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdiği belirtildi.
Yapılan ilk toplantıda olimpiyat ve paralimpik oyunlar için uzun vadeli stratejik hedeflerin ele alındığı kaydedildi.
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