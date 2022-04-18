Yenilenen tenis kortları açıldı - Son Dakika
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Yenilenen tenis kortları açıldı

18.04.2022 14:44
Yenilenen tenis kortları açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Beach Park içinde bulunan tenis kortları açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Beach Park içinde bulunan tenis kortları açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın yenilediği tenis kortları vatandaşların kullanımına açıldı. Kış aylarını fırsat bilen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından geniş çaplı bakım onarıma alınan kortlar yeniden tenis tutkunlarını ağırlamaya başladı.

"Randevulu sistem"

Çalışmayla her yaşta insanın spor yaptığı Konyaaltı Sahili Beach Park içinde bulunan 2 adet tenis kortunun sahasında zemin yenileme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı. Tenis oynamak isteyen vatandaşlar abb spor hizmetleri " adresinden online randevu alarak haftada 1 kez tenis kortlarından yararlanabilecek. - ANTALYA

Yenilenen tenis kortları açıldı
Yenilenen tenis kortları açıldı
Yenilenen tenis kortları açıldı
Yenilenen tenis kortları açıldı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili, Beach Park, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yenilenen tenis kortları açıldı - Son Dakika


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