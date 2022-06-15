Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'ne taze kan

Yeni transferler de gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi SK, yeni sezon için Görele Belediyesi Spor Kulübü'nden Sevdanur Özkan (sağ oyun kurucu), Konyaaltı Belediyesi 'nden Merve Özkaşıkçı (sağ kanat oyuncusu), Polatlı Belediyesi 'nden Halise Akgül (sol oyun kurucu) ve Handan Kocabıyık (kaleci) ile anlaşma imzaladı.

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, kıran kırana geçen Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ni 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak 24 puanla sezonu 5. tamamladı. EHF Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyerek gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Yenimahalle, 9 oyuncusu ile yeniden sözleşme imzalayarak güçlü kadrosunu korumayı başardı.

Kaynak: İHA

Yenimahalle Belediyesi, Türkiye, Spor, Son Dakika

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