Yenişehir Belediyesi\'nden Belediyespor Açıklaması: Destek Reddedildi

Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Belediye spor'un yeni sezon kararlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yenişehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yenişehir Belediyespor, tüm Yenişehirli vatandaşlarımızın ortak değeri, korunması ve desteklenmesi gereken önemli bir markasıdır. Yenişehir Belediyesi olarak gönül bağı haricinde hiçbir resmi bağımızın olmadığı, buna rağmen geçtiğimiz yıl maddi manevi çok ciddi destekler verdiğimiz Yenişehir Belediyespor takımımız, 2024-2025 sezonunda futbolda Süper Amatör Kümede, çabalarımız sonrasında ise uzun yıllar sonra voleybolda Erkek Voleybol takımı olarak 2. Lig'de mücadele etmiştir. Liglerin başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen, bugüne kadar Yenişehir Belediyespor yetkililerinin belediye başkanlığı ile hiçbir diyaloğa girmemesine bir anlam veremedik."

"Yenişehir Belediyesi'nin desteği reddedildi"

Yenişehir Belediyesi açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi;

"Aldığımız bilgiler sonrasında ise, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Yenişehir Belediyespor'un düzenlediği dar kapsamlı bir dayanışma yemeği ile yeni yönetim kurulunu oluşturduğunu ve Yenişehir Belediyesi'nin desteğini almaksızın, Süper Amatör Kümede mücadele etme kararı almış olduğunu öğrendik. Yenişehir Belediyespor yönetiminin almış olduğu bu kararı Yenişehir Belediyesi olarak saygı ile karşılıyoruz."

"Erkek voleybol takımı ligden çekilme kararı aldı"

Yenişehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın ligden çekilme kararını üzüntü ile karşıladıklarını belirten Yenişehir Belediyesi yetkilileri, şu cümlelere yer verdi;

"Ayrıca yine yönetim kurulunun, geçen yıl Voleybol Federasyonu 2. Ligi'nde başarı ile mücadele eden Erkek Voleybol Takımını, Lig'den çekme kararlarını üzüntü ile karşıladık. Geçen sezon kurduğumuz Voleybol takımımız Yenişehirli voleybolseverlere yıllar sonra büyük bir heyecan getirmişti. Geçmiş dönem Yenişehir Belediyespor başkanları ve bu forma için ter akıtan emektar futbolcular ile yapılan görüşmelerde, Belediyespor yönetiminin, Yenişehir Belediyesi'ni yok sayarak sergiledikleri bu olumsuz tutum, köklü bir kurum olan Yenişehir Belediyespor camiasına faydadan ziyade zarar getireceği ortak bir fikir olarak ortaya çıkmıştır."

"Amatör kulüplere desteğimiz sürecek"

Belediye tarafından yapılan açıklamada son olarak şu açıklamada bulunuldu;

"Bu gelişmeler ışığında önümüzdeki günlerde, Yenişehir Belediyesi ve yöneticilerinin ismi kullanılarak Belediyespor adına yardım ve bağış toplamaya çalışan kişilere itibar edilmemesini özellikle istirham ediyoruz. Umarız Yenişehir Belediyespor'da Esnaf Doğanspor, Söylemiş Başakspor ve Yolören Spor gibi Amatör Kümede Yenişehir'i başarı ile temsil edecek ve ilçe sporuna katkı koymaya devam edecektir. Yenişehir Belediyesi olarak her zaman ki gibi ilçemizdeki tüm amatör spor kulüplerimizin yanında olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." - BURSA