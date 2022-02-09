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Yenişehir Belediyesi U-18 takımı Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi U-18 takımı Türkiye şampiyonu oldu

09.02.2022 23:38
Yenişehir Belediyesi U-18 takımı Türkiye şampiyonu oldu

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcularından Mazlum Tunçer, İstanbul'da yapılan Türkiye U-18 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcularından Mazlum Tunçer, İstanbul'da yapılan Türkiye U-18 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Atletizm ve diğer spor branşlarında Yenişehir Spor Kulübü'nün birçok başarıya imza attığını belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, spora ve sporculara her zaman destek olacaklarını söyledi.

Yenişehir Spor Kulübü antrenörleri ve sporcularının son bir ayda birçok başarıya imza attıklarını anlatan Başkan Beşikci, "Öncelikle Türkiye Şampiyonu olan Atletizm Sporcumuz Mazlum Tunçer'i tebrik ediyorum. Bu sporcumuzun yanı sıra Bejna Pektaş ile Ecem Naz Ertaş isimli sporcularımız 13-20 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Yıldız Bayanlarda Muay-Thai Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımımızda yer alacaklar. Bunların dışında Genç Takım Grup maçlarında Yenişehir Kulübü Voleybol Takımımız' da şampiyon olarak Bölge Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek. Spor Tırmanış Bölge Yarışması'nda da Sporcularımız, 2 Gümüş, 3 Bronz madalya alarak Nevşehir'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Yenişehir Belediyesi U-18 takımı Türkiye şampiyonu oldu
Yenişehir Belediyesi U-18 takımı Türkiye şampiyonu oldu

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Diyarbakır Yenişehir, Yenişehir, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yenişehir Belediyesi U-18 takımı Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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