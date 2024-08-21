Yenişehir Belediyesi Yaz Dönemi Yüzme Kursları Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Yenişehir Belediyesi Yaz Dönemi Yüzme Kursları Tamamlandı

Yenişehir Belediyesi Yaz Dönemi Yüzme Kursları Tamamlandı

Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz dönemi yüzme kurslarını başarıyla tamamlayan 380 öğrenci sertifikalarını Belediye Başkanı Ercan Özel'in elinden aldı.

21.08.2024 15:22  Güncelleme: 15:26
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Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz dönemi yüzme kurslarını başarıyla tamamlayan 380 öğrenci sertifikalarını Belediye Başkanı Ercan Özel'in elinden aldı.

Yenişehir Belediyesi'nin sağlıklı nesiller yetiştirmek ve ilçede yaşayan çocukları spora teşvik etmek adına düzenlediği yüzme kurslarına öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Yaz dönemi boyunca, Yenişehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde eğitim gören 380 öğrenci, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'den sertifikalarını aldı. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Ercan Özel, "İlk dönemi Temmuz ayında tamamlanan yaz yüzme kurslarının, ikinci dönemini de tamamlayarak 220 öğrencimize sertifikalarını teslim ettik. Böylelikle bu yaz toplamda 380 öğrencimize yüzme kursu vermiş olduk. Çocuklarımız, haftada 2 gün, 2 saat yüzme havuzuna gelerek, suya olan korkularını yendi, sosyalleşti, yüzme ile ilgili becerilerini geliştirdi ve gelecekte en kıymetli hazinelerden biri olacak olan, takım olmayı, birlikte hareket edebilmeyi ve en önemlisi de sporun ne kadar güzel bir şey olduğunu bir kez daha gördü. Değerli eğitimcilerimize, kıymetli velilerimize ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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