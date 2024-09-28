Yenişehir Belediyespor, Mehmet Almaz'ı transfer etti - Son Dakika
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Spor

Yenişehir Belediyespor, Mehmet Almaz'ı transfer etti

Yenişehir Belediyespor, Mehmet Almaz\'ı transfer etti

Yenişehir Belediyespor, milli voleybolcu Mehmet Almaz'ı renklerine bağladı.

28.09.2024 15:31  Güncelleme: 15:44
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Yenişehir Belediyespor, milli voleybolcu Mehmet Almaz'ı renklerine bağladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2024-2025 Sezonunda Voleybol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Yenişehir Belediyespor, kurduğu takımla lige iddialı başlayacak. Yenişehir Belediyespor Voleybol Takımı son olarak milli voleybolcu Mehmet Almaz'ı renklerine bağladı. Olimpiyat şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonluğunu kazanan takımda oynayan Mehmet Almaz, yeni sezonda Yenişehir Belediyespor'un başarısı için ter dökecek.

Hedef 1. Lig

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Yenişehir Belediyespor'a imzayı atan Mehmet Almaz, "Yeni bir takım kuruldu ve bu takımda yer almaktan dolayı mutluyum. Hedeflerimiz var, mutlaka 1. Lig'e çıkmak istiyoruz. Ben de bu hedef doğrultusunda elimden gelenin fazlasını yapacağım. Bir ağabey olarak takımdaki arkadaşlarıma yardımcı olacağım ve 1. Lig'e çıkacağız" dedi.

Koray Aydın: "Çok iddialı bir takım oluşturduk"

Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın da, "2024-2025 Türkiye Voleybol Federasyonu 2024-2025 Sezonunda 2. Lig'de mücadele edeceğiz. Çok iddialı bir takım oluşturduk. Bu takım, hem Yenişehir'e başarıyı getirecek hem de üst lige çıkarak başarısını taçlandıracaktır. Yenişehirlilerin ağırlıkta olduğu bir takım oluşturduk. Tüm sporcularımız uyum içerisinde özveriyle çalışacaktır. İlk hedefimiz 1. Lig. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yenişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yenişehir Belediyespor, Mehmet Almaz'ı transfer etti - Son Dakika

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