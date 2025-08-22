Yenişehir\'de Minikler Taekwondo Şampiyonası Coşkuyla Gerçekleşti

Yenişehir, Minikler Taekwondo Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "İlçemizde sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yenişehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Minikler Taekwondo Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Düzenlenen organizasyona 127'si kız, 67'si erkek olmak üzere toplam 194 sporcu katıldı. Şampiyonaya ayrıca 24 kulüp destek verirken, 26 hakem de görev aldı.Minik sporcuların heyecan dolu mücadeleleri büyük ilgiyle takip edildi.

"Sporun ve sporcunun yanındayız"

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, şampiyonanın ardından yaptığı açıklamada, "Cesaretleri ve mücadele azimleriyle gönüllerimizi kazanan sporcularımız bizlere umut, heyecan ve gurur verdi" dedi.

Yenişehir Belediyesi'nin gençlere ve spora olan desteğinin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Özel, "İlçemizde sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Özel, şampiyonanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti. - BURSA