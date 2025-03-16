Yerine yenisi geliyor! 80 yıllık Vefa Stadı yıkılacak

Irem Dekin:

devletin hiç bir şekilde bu stad vs yapmasını desteklemiyorum eğer bir desteği var ise her clup kendi öz sermeyesinden yapmalı devlet eğer bu gibi işlere hibe desteği oluyor ise o paralara yazık clupler bir futbolcuya çok ciddi paralar harcıyorlar ve bu gibi yapı islemlerini kendileri yapması gerekir eğer devlet destekli ise o paralara yazık gerçekten