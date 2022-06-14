Kaynak: DHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Gaziantep, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yesemek Ultra-Trail düzenlendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.