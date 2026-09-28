Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, sakin hayatını özlediğini söyledi - Son Dakika
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Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, sakin hayatını özlediğini söyledi

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Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, sakin hayatını aradığını belirterek ününün zorluklarından yakındı. Restoranda fotoğraf ve imza talepleriyle karşılaştığını, kendisini videoya çekenler olduğunu ve Instagram bildirimlerini kapattığını anlattı.

Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Josimar Jose Evora Dias (Vozinha), FIFA 2026 Dünya Kupası'ndan önceki sakin hayatını aradığını ve ünlü biri olmanın zorluklarını yaşadığını söyledi.

İngiliz yayın kuruluşu Observer gazetesine konuşan 40 yaşındaki kaleci, "Dürüst olmak gerekirse, bugün sahip olduğum hayatla önceki hayatım arasında bir seçim yapma şansı verilseydi, önceki hayatımı seçerdim." ifadelerini kullandı.

Günlük hayatında rutin olarak yaptığı şeylerin bile zorlaştığını belirten Vozinha, bir restorana gittiğinde birilerinin mutlaka kendisiyle fotoğraf çektirmek ya da imza almak istediğini belirtti.

Ağustos ayında Şili ekibi Colo Colo ile sözleşme imzalayan Vozinha, "Hatta daha da kötüsü beni videoya çekenler oluyor. Hayatımda en çok değişen şey bu. Sanırım bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok." açıklamasını yaptı.

"Huzurumu ve sükünetimi kaybettim"

Hayatında hiç mahremiyetin kalmadığını anlatan Vozinha, sosyal medya hesabındaki bildirimleri kapattığını belirtti.

Tecrübeli kaleci, "Kimlerin beni takip ettiğini kontrol etme isteğine kapılmamak için Instagram bildirimlerimi kapatmaya karar verdim." dedi.

Instagram hakkında fazla bilgi sahibi olmadığını aktaran tecrübeli oyuncu "Huzurumu ve sükunetimi kaybettim. Takımın yemek hizmetleri bölümünden biri yanıma gelip bana bir milyar takipçim olduğunu söyledi. Neyden bahsettiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Şaka yaptığını sanmıştım ama ısrar etti. Daha sonra karma alanda röportajlar yapmaya gittim ve bir televizyon şirketinden gazeteci bana neler olup bittiğinden haberim olup olmadığını sordu. Telefonunu bana gösterdi, işte o zaman bir milyondan fazla takipçim olduğunu gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda eden Yeşil Burun Adaları, futbol kamuoyunun ilgisini çekmiş, 40 yaşındaki kaleci Vozinha takımın adeta sembolü olmuştu.

Kaynak: AA
Yeşil Burun AdalarıInstagramMagazinFutbolSporSon Dakika

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