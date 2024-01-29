Yeşil Burun Adaları, Moritanya\'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Yeşil Burun Adaları, Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Moritanya'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Yeşil Burun Adaları'na çeyrek finali getiren golü 88'inci dakikada penaltıdan Fatih Karagümrük forması giyen Ryan Mendes attı.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turu karşılaşmasında Yeşil Burun Adaları ile Moritanya, Felix Houphouet-Boigny Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 88'inci dakikasında Yeşil Burun Adaları penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda Fatih Karagümrük forması giyen Ryan Mendes, meşin yuvarlağı filelere gönderek ülkesini 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Yeşil Burun Adaları, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Yeşil Burun Adaları'nda galibiyet golünü kaydededen Ryan Mendes 90 dakika sahada kalırken; MKE Ankaragücü formasını terleten Garry Rodrigues ise 72'nci dakikada oyuna dahil oldu.