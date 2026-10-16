Yeşil Çivril Belediyespor, PGL'de 17-18 Ekim'de Korkuteli Belediyespor'a konuk oluyor - Son Dakika
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Yeşil Çivril Belediyespor, PGL'de 17-18 Ekim'de Korkuteli Belediyespor'a konuk oluyor

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Yeşil Çivril Belediyespor, PGL\'de 17-18 Ekim\'de Korkuteli Belediyespor\'a konuk oluyor
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PGL 2026-2027 sezonunda 12. Grup'ta yer alan Yeşil Çivril Belediyespor, ilk hafta maçında Antalya temsilcisi Korkuteli Belediyespor'a deplasmanda konuk olacak. 17-18 Ekim'de oynanacak karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, üç puan alarak sezona moralli başlamayı hedefliyor.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 2026-2027 sezonunda mücadele edecek olan Yeşil Çivril Belediyespor, ilk hafta maçında Antalya temsilcisi Korkuteli Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Genç futbolcuların profesyonel futbola hazırlanmasında önemli bir yere sahip olan Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) yeni sezon heyecanı başlıyor. 12. Grup'ta yer alan Yeşil Çivril Belediyespor, sezonun ilk haftasında galibiyet için sahaya çıkacak.

Yaz döneminde kadrosunu yeni transferlerle güçlendiren ve sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Hazırlıklarını tamamlayan Çivril temsilcisi, 17-18 Ekim tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmasında Korkuteli Belediyespor'a konuk olacak. Zorlu deplasmandan üç puanla dönmek isteyen Yeşil Çivril Belediyespor, alacağı sonuçla sezona moralli başlamayı amaçlıyor.

Denizli'yi iki takım temsil edecek

2026-2027 sezonunda PGL 12. Grup'ta Denizli'yi Yeşil Çivril Belediyespor ile Çal Belediyespor temsil edecek. İki ekip de sezonun ilk haftasında başarılı sonuçlar alarak lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Yeşil Çivril Belediyespor taraftarları ise deplasmanda oynanacak ilk karşılaşmanın ardından takımlarını kendi sahasında desteklemek için gün sayıyor.

Kaynak: İHA
Korkuteli BelediyesporAntalyaFutbolSporSon Dakika

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