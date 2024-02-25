Yeşil Varto Spor, Siirt Kayabağlar Belediyesi Gençlikspor\'u 1-0 mağlup etti

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Yeşil Varto Spor, konuk ettiği Siirt Kayabağlar Belediyesi Gençlikspor'u 1-0 mağlup etti

Varto İlçe Stadı'nda Melih Seven'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekibi, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu. Ev sahibi takım, Barış Arslan'ın 90. dakikada penaltıdan attığı golle durumu 1-0 yaptı. Maçın geri kalan kısmında gol olmayınca ev sahibi takım maçı 1-0 kazanarak 12 puana yükseldi.

Öte yandan mücadeleyi Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Musa Ayyıldız da izledi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yeşil Vartospor Teknik Direktörü Şemsettin Çiftçi, "Kulübü çok zor şartlarda aldık. İnşallah güzel yerlere gelecek. Çok kaliteli bir ekibimiz var. Bu gün maçı 1-0 aldık puanımız 12'ye yükselttik. İnşallah kaçırdıklarımızı telafi edeceğiz. Hakemlerden yana sıkıntımız var. Allah'ın izni ile bundan sonraki maçımız Mardin'de. Ben şuna inanırım ki hakemler devrede olmasa biz Mardin'de çok müthiş bir maç oynayıp Varto'daki bütün sporseverleri ile Muşta'ki bütün halkı ayağa kaldıracak bir sporla dönmeyi amaçlıyoruz' dedi.

Vartolu sporseverleri sevindirdiklerini dile getiren futbolcu Barış Arslan ise, "Takım olarak çok pozisyonları kaçırdık. Allah'a şükür son dakika ile gelen penaltı ile kazandık. İnşallah bundan sonraki maçlarımız dada Vartoluları sevindireceğiz" dedi. - MUŞ