Yeşilay Bisiklet Şampiyonası Siirt'te Başladı - Son Dakika
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Yeşilay Bisiklet Şampiyonası Siirt'te Başladı

26.06.2026 15:13
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Yeşilay Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası, Siirt'te 242 sporcu ve 77 takımın katılımıyla başladı. Organizasyon, bağımlılıkla mücadelede sporun önemine vurgu yaparken, Emine Erdoğan'ın 'Bağımsızlık Yılı' mesajını da taşıyor.

Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, bireysel yarışlarla Siirt'te başladı.

Siirt Valiliğinin desteğiyle Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen ve 3 gün sürecek organizasyona Türkiye'nin farklı yerlerinden 77 takım ve 242 sporcu katıldı.

Yarışların startı Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay Spor Kulüpleri Başkanı Hasan Siret Albayrak tarafından verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Fırat, AA muhabirine, "Yeşilay" başlığı altında şampiyonayı Siirt'te düzenlemenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller" anlayışıyla 2026'yı "Bağımsızlık Yılı" ilan ettiğine dikkati çeken Fırat, "Biz de bu şampiyonamıza Yeşilay adını vererek bu anlamlı mesajı tüm Türkiye'ye Siirt'ten veriyoruz. Sayın Emine Erdoğan'ın da Siirtli olması hasebiyle bu mesajı Siirt'ten tüm Türkiye'ye ulaştırmış oluyoruz. Şampiyonanın burada gerçekleşmesi de Siirt için ve buradaki sporun gelişimi anlamında önem arz ediyor." dedi.

Kentte bisiklet antrenörlüğüne ilişkin kursları da başlattıklarını ifade eden Fırat, şampiyonanın sonunda yaklaşık 20 kursiyerin mezun olacağını anlattı.

"Bisiklet Federasyonu olarak son yıllarda birçok bisiklet alt branşında birçok disiplinde çalışmalarımızı yüksek bir ivme ile devam ettiriyoruz. Gerek yurt içinde yurt dışında bisiklet sporcularımız çok önemli organizasyonlara katılıyorlar." diyen Fırat, bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına yönelik gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Albayrak da bağımlılıkla mücadelede oluşturulan eylem planı kapsamında "spor, bağımlılıklardan korur" mottosuyla faaliyetlerinin sürdüğünü dile getirdi.

Bu tür organizasyonların Yeşilay adına yapılmasının önemine değinen Albayrak, şunları aktardı:

"Bağımlılıklarla mücadelede bu tip organizasyonlara Yeşilay'ımızın paydaş olmasının farkındalık oluşturması ve sporun tabana yayılması noktasında çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 68 Yeşilay Spor Kulübümüzle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bağımlılıklarla mücadelede sporun en etkili önleyici unsur olduğunu düşünüyoruz."

İzmir'den gelen sporculardan Kaan Soylu Özkalbim ise ilk defa geldiği kenti çok beğendiğini ifade etti.

Şampiyona için güzel bir ortam oluşturulduğunu belirten Özkalbim, "Gidebileceğimiz yollar temiz ve güzel. Rotamız güzel. Biraz sıcak ama bunun dışında her şey güzel." dedi.

Şanlıurfa'dan gelen Ferhat İmişçi de amcası sayesinde tanıştığı bisiklet sporunu profesyonel olarak yaptığını dile getirdi.

Farklı şehirlerden gelen sporcuların Siirt'te buluştuğuna değinen İmişçi, "Siirt güzel bir yer. Bunaltıcı bir sıcağı var ama her şehrin bir sıkıntısı vardır. İnsanları çok iyi ve anlayışlı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türkiye, Siirt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşilay Bisiklet Şampiyonası Siirt'te Başladı - Son Dakika

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