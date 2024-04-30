Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu 81 ilde düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu 81 ilde düzenlenecek

Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu 81 ilde düzenlenecek

Yeşilay'ın organize ettiği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 5 Mayıs Pazar günü Muğla dahil 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Tur, bağımlılıkların zararlarına dikkat çekmeyi ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Muğla Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Ebru Uyan, her yaştan bisiklet severleri turda pedal çevirmeye davet etti.

30.04.2024 20:39
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Yeşilay'ın 2011 yılından bu yana organize ettiği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 11'incisi, "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla 5 Mayıs Pazar günü Muğla dahil 81 ilde eş zamanlı düzenlenecek.

81 ilde eş zamanlı düzenlenecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, bağımlılıkların zararlarına dikkat çekecek ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulunacak. Muğla Yeşilay Spor Kulübü ve Yeşilay Şubesi işbirliği ile 5 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da yapılacak olan etkinlik, Muğla Valiliği önünden başlayıp, Ortaköy Mahalle kahvesi önünde sona erecek.

Muğla Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Ebru Uyan, her yaştan profesyonel ve amatör bisiklet severlerin katılımına açık olacak etkinliğe ilişkin, "Hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele amacıyla bu yıl on birincisini gerçekleştireceğimiz Yeşilay Bisiklet Turu'nda hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturacağız. Tüm vatandaşlarımızı ve bisiklet severleri turumuza bekliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu 81 ilde düzenlenecek - Son Dakika

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