Yeşilay Bisiklet Turu Çanakkale'de Gerçekleşti

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çanakkale Şubesince, sağlık ve hareketli yaşam, bağımlılıklardan uzak gelecek amacıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı.

Kentteki bir çay bahçesi önünde bisikletleriyle bir araya gelen her yaştan 200 katılımcı, işaret verilmesiyle sağlıklı yaşam ve bağımsız gelecek için belirlenen güzergahta pedal çevirdi.

Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu, gazetecilere, Yeşilay Bisiklet Turu'nun her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini söyledi.

Sağlıklı yaşam ve bağımsız gelecek için hep birlikte pedal çevirdiklerini belirten Köleoğlu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.