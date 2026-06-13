Yeşilay Bisiklet Turu'nda 3 ilçede trafiğe kapatma - Son Dakika
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Yeşilay Bisiklet Turu'nda 3 ilçede trafiğe kapatma

13.06.2026 22:12
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Yeşilay tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Bisiklet Turu etkinliği kapsamında Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yeşilay tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Bisiklet Turu etkinliği kapsamında Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yarın gerçekleştirilecek olan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde sabah 09.00'dan program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak. 3 ilçede trafiğe kapanacak yollar, Galata Köprüsü, Sahil Kennedy Caddesi (Çatladıkapı - Sirkeci Işıklar Arası), Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Abdülezel Paşa Caddesi, Mürselpaşa Caddesi, Ayvansaray Caddesi, Kadir Has Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı (Merkez Komutanlığı Işıklar Arası), Çırağan Caddesi, Tersane Caddesi, Refik Saydam Caddesinden Unkapanı istikametine giden yol ile İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası güzergahlar olarak belirlendi. Trafiğe kapanacak yollar için alternatif güzergah ise, Unkapanı Köprüsü, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Palanga Caddesi, Asariye Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Portakal Yokuşu Caddesi, Dereboyu Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi kullanılabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeşilay Bisiklet Turu'nda 3 ilçede trafiğe kapatma - Son Dakika

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