Yeşilhisar Belediyespor 2. Amatör Küme Play-Off\'ta Şampiyon Oldu

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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme Play-Off ikinci maçında Yeşilhisar Belediyespor, rakibi Ambar Kızılırmakspor'u her iki yarıda bulduğu goller ile 3-1 yenerek şampiyon oldu. Yeşil beyazlılar maçın ardından şampiyonluğu taraftarı ile doyasıya kutladı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Harun Soyeşik, Muhammed Emin Çolak

Ambar Kızılırmakspor: Baykal Altay, Ozan Seringen, Yakup Aslan, Süphan Kafkas, Yavuz Aslaner (Emre T. dk. 76), Ömer Faruk Kalkan, Ayhan Aslan (Kahraman Yurday dk. 62), Muhammed Ünal (Ömer Ünal dk. 76), Furkan Batar, Kadir Yılmaz, Barış Soysal

Yeşilhisar Belediyespor: Yunus Karamanoğulları, H.Hüseyin Gökşen, Abdülbaki Karamanoğulları, Yunus Emre Göktaş, Abdussamed Köse, Erdem Kafkas, Hakan Bekar, Ahmet Fındık, Furkan Ergül (Berat Bekdikli dk. 46), Emre Somuncu, İrfan Altıparmak (M. Raşit Karamanoğulları dk. 62)

Goller: Kadir Yılmaz (dk. 65) (Ambar Kızılırmakspor), İrfan Altıparmak (dk. 45+3), Hakan Bekar (dk. 63), M.Raşit Karamanoğulları (dk. 70) (Yeşilhisar Belediyespor) - KAYSERİ