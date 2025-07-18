Yeşilyurt Belediyesi Futbol Kursu\'nda Geleceğin Yıldızları Yetişiyor

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen yaz dönemi futbol kursunda eğitim gören çocuklar, hem spor yapıyor hem de yeteneklerini keşfediyor.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından başlatılan Spor Akademisi Futbol Kursuna yoğun ilgi gösteren çocuklara, alanında deneyimli antrenörler tarafından temel futbol eğitiminin yanı sıra takım çalışması, disiplin ve spor ahlakı gibi konularda da eğitimler veriliyor. Geleceğin yıldızlarının yetiştiği kursa katılan minik yeteneklere formaları hediye edildi.

Çocukları spor yapmaya teşvik etmek ve yeteneklerini geliştirerek fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı bireyler olmalarına katkı sunmak amacıyla kapılarını açan Yeşilyurt Belediyesi Spor Akademisi Futbol Kursu, çocukların büyük ilgisi çekiyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen futbol eğitimleri, alanında uzman antrenörler eşliğinde haftanın belirli günlerinde Çilesiz Halı Sahada gerçekleştiriliyor.

Kursa kayıt yaptıran çocuklar, hem temel futbol becerilerini öğreniyor hem de sosyal yönden gelişme fırsatı buluyor. Renkli bir ortamın oluştuğu kursta geleceğin yıldızları yetişiyor. Yaz boyunca sürecek olan kurslarda, temel futbol eğitiminin yanı sıra takım çalışması, disiplin ve spor ahlakı gibi konularda da eğitimler veriliyor.

Kursa katılan minik sporculara Yeşilyurt Belediyesi tarafından forma ve antrenman malzemeleri de hediye edildi. Forma dağıtımı sırasında renkli görüntüler yaşanırken, çocukların mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Forma dağıtımına katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, kursa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Çocuklarımızı sporla buluşturmak ve yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlamak adına bu tür etkinliklere önem veriyoruz. Ailelerimizin desteğiyle birlikte çok güzel bir atmosfer oluştu. Sağlıklı bireyler yetiştirmek adına bu tür sosyal ve sportif faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA