Yeşilyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Basketbol Kursları - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Basketbol Kursları

Yeşilyurt Belediyesi\'nden Ücretsiz Basketbol Kursları
26.07.2025 13:52  Güncelleme: 13:53
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Yeşilyurt Belediyesi Spor Akademisi, 6-14 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz basketbol kursları düzenliyor. Kurslar, gençlerin spor alışkanlığı kazanmasına ve sosyal becerilerini geliştirmesine yardımcı oluyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, bu tür sosyal ve sportif faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

Yeşilyurt Belediyesi Spor Akademisi bünyesinde açılan ücretsiz basketbol kurslarında temel sportif eğitimleri veriliyor. Özellikle gençler ve çocuklar tarafından yoğun katılımın olduğu kurslar, hem spor alışkanlığı kazandırıyor hem de sosyal becerilerin gelişimine katkı sağlıyor.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen basketbol kursları, haftanın belirli günlerinde uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. 6-14 yaş arası çocukların katılım sağladığı kurslarda, temel basketbol eğitiminin yanı sıra takım çalışması, disiplin ve fair-play gibi konulara da önem veriliyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kurslara gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Gençlerimizin sporla iç içe büyümesi bizim için çok önemli. Basketbol kurslarımızda çocuklar hem eğleniyor hem de sağlıklı bir yaşam için ilk adımları atıyorlar. Çocuklarımızın spora yönelmesini destekliyoruz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için bu tür sosyal ve sportif faaliyetleri artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Çocuklarının erken yaşlarda sportif faaliyetlere katılması için örnek bir davranış sergileyen veliler ise çalışmaları yakından takip ederek çocuklarını yalnız bırakmıyorlar. Aileler, çocuklarının hem spor yapıp hem de sosyal becerilerini geliştirmesinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.

Antrenmanları heyecanla takip eden velilerden İnanç Mostur, "Çocuklarımızın sosyal ve kişisel gelişimleri için çok güzel bir kurs açıldı, çocuklarımızı güvenle buraya getiriyoruz. Özellikle yaşadığımız deprem felaketinden sonra bu tür sosyal faaliyetlere katılmaya bizlerde önem veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kursa katılan minik sporculardan Merve Rana Büyükyıldırım, "Basketbol oynamayı çok sevdim. Yeni arkadaşlar edindim ve çok eğleniyorum, ilk geldiğimde basket atamıyordum ama şimdi atabiliyorum, çok mutluyum." derken, Bade Alaca ise, "Çok güzel, eğlenceli bir ortam var, top sürmeyi ve basket atmayı öğreniyorum" sözleriyle duygularını paylaştı.

Eğitimlerin neşeli geçtiğini ifade eden Ahmet Alparslan ise boyunun uzaması için idmanlara katıldığını, basketbol oynamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Arkadaşları gibi kursa katılmaktan mutlu olduğunu söyleyen minik sporculardan Asaf Bozkurtoğlu ise basketbolu çok sevdiğini, idmanların çok güzel geçtiğini söylerken, kendilerine bu imkanı sunan herkese teşekkürlerini sundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

malatya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Basketbol Kursları - Son Dakika

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