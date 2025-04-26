Yeşilyurt Belediyesinden \'Yeşilyurt\'a Bahar Geldi\' Temalı Bisiklet Turu

Yeşilyurt Belediyesi, "2025 Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında Malatya Bisiklet Topluluğunun destekleriyle 27 Nisan Pazar günü 'Yeşilyurt'a Bahar Geldi' temalı Bisiklet Turu düzenleyecek. Bisiklet turuna katılacak olan sporseverler pedallarını bir yandan sağlıklı yaşam için çevirirken diğer taraftan Yeşilyurt'un doğal güzelliklerini yerinde görüp güzel bir hafta sonu yaşayacaklar.

Yeşilyurt Belediyesi, doğanın uyanışına ortak olmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla 27 Nisan Pazar günü "Yeşilyurt'a Bahar Geldi" temalı bisiklet turu düzenleyecek. Malatya Bisiklet Topluluğunun destekleriyle düzenlenecek olan bisiklet turuna katılacak olan sporseverler, 09.30'da Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önünden başlayarak Fahri Kayahan Bulvarı üzerinden Yeşilyurt'un doğal güzelliklerinin olduğu Taftacık Mevkiine kadar pedal çevirecekler.

Renkli görüntülere sahne olması beklenen etkinlikte, katılımcılar Yeşilyurt'un doğal ve tarihi güzellikleri eşliğinde pedal çevirecek. Tüm vatandaşların davetli olduğu bisiklet turu, sporu ve doğayı bir araya getirerek hem keyifli hem de farkındalık oluşturan bir gün yaşatmayı hedefliyor. - MALATYA