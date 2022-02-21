Yeşilyurt Belediyespor, namağlup şampiyon

Malatya U-18 Amatör Küme Gençler Futbol Ligini namağlup şampiyon tamamlayarak büyük bir başarının altına imza atan Yeşilyurt Belediyespor U-18 Takımı, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

Malatya'da 3 ayrı grupta toplam 24 takımın mücadele ettiği U-18 Amatör Küme Gençler Futbol Liginin B Grubunda oynadığı 14 maçın 12'sini kazanarak grubu 38 puanla lider bitiren Yeşilyurt Belediyespor U-18 Takımı, Eski Malatya Gençlik ve Konakspor U-18 Takımlarının yer aldığı play-off karşılaşmalarında 2'de 2 yaparak U-18 Amatör Küme Gençler Futbol Ligini namağlup şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeri ve zamanını belirleyeceği U-18 Amatör Küme Gençler Bölge Turnuvasında Malatya'yı temsil edecek olan Yeşilyurt Belediyespor U-18 Takımı, Malatya İl Şampiyonluk Kupasını Yeşiltepe 1 Nolu Stadyumda düzenlenen törenle aldı. Kupa törenine, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, Yeşilyurt Belediyespor Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımı idarecileri, teknik heyeti, futbolcular ve aileleri katıldı.

MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, sezonu namağlup şampiyon tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımını tebrik ederken, bölge turnuvası için başarılar diledi.

U-18 Amatör Küme Gençler Futbol Ligi İl Şampiyonluk Kupası, MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir tarafından Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay ile futbolculara takdim edildi. - MALATYA