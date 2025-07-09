Yeşilyurt Spor Kulübü'nde Gençler Akademi Seçmeleri Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Yeşilyurt Spor Kulübü'nde Gençler Akademi Seçmeleri Yoğun İlgi Gördü

Yeşilyurt Spor Kulübü\'nde Gençler Akademi Seçmeleri Yoğun İlgi Gördü
09.07.2025 18:37  Güncelleme: 18:41
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Yeşilyurt Spor Kulübü tarafından düzenlenen gençler akademi seçmeleri, Yeşiltepe Stadyumu'nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Kulüp yöneticileri, altyapı antrenörleri ve ailelerin destek verdiği seçmelerde, genç sporcular şampiyonluk sözü verdi.

Yeşilyurt Spor Kulübü tarafından düzenlenen Gençler Akademi seçmeleri, Yeşiltepe Stadyumu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genç yeteneklerin ter döktüğü seçmelere ilgi büyük olurken, sporcular sezon sonunda şampiyonluk sözü verdi.

Seçmelere, Yeşilyurt Spor Asbaşkanı Salih Karademir'in yanı sıra kulüp yöneticileri Arif Aksoğan, Halil Yeşilova, Fırat Vuran ve Veysel Talas ile birlikte çok sayıda sporcu ailesi katıldı. Altyapı antrenörleri Mazlum Polat ve Ali Korkmaz ile birlikte sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Karademir, genç sporcularla yakından ilgilenerek moral verdi.

"Bu şehrin umudu Yeşilyurt Spor oldu"

Seçmeler sonrası açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Spor Asbaşkanı Salih Karademir, kulüp olarak altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün burada gençlerimizin heyecanına ortak olmak için bulunuyoruz. Kulübümüzün 15-16 ve 19 yaş seçmeleri kapsamında yapılan çalışmaları yerinde görmek istedik. BAL Ligi'nden 3. Lig'e yükselerek Malatya'ya umut olan Yeşilyurt Spor, 6 Şubat depremlerinin ardından şehirde yeniden birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdi. Bu başarının gerçek mimarı, Yeşilyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit'tir. Kulübümüzün ismi yakında 'Malatya Futbol Kulübü' olarak değişecek. O zaman tüm şehir bu takıma daha güçlü şekilde sahip çıkacaktır."

Malatyalı iş insanları olarak takıma destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Karademir, "Malatya'nın çocukları bu takımın temelini oluşturmalı. Bu şehir, umudunu yeniden Malatya Futbol Kulübü ile bulacak" dedi.

"Hedefimiz, Malatya'nın öz kaynaklarından takım kurmak"

Altyapı antrenörü Mazlum Polat ise yaklaşık 25 yıldır Malatya futboluna hizmet ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeşilyurt Spor'un 3. Lig'e çıkması, Malatyalı gençlerin önünü açtı. Bu seçmelerle 14-15 ve 19 yaş gruplarında, Malatya'nın öz kaynak çocuklarından bir takım kurmayı ve bu çocukları profesyonel düzeye taşımayı hedefliyoruz. Altyapıya her zaman destek veren Belediye Başkanımız Sayın İlhan Geçit'e teşekkür ediyorum."

Gençlerden şampiyonluk sözü

Seçmelere katılan genç sporcular, sahadaki performanslarıyla göz doldurdu. Yeşilyurt Spor forması giymek için ter döken gençler, sezon sonunda şampiyonluk hedeflediklerini belirterek bu yolda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeşilyurt Spor Kulübü'nde Gençler Akademi Seçmeleri Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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