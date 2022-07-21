Yiğidolar, yeni sezona iddialı hazırlanıyor - Son Dakika
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Yiğidolar, yeni sezona iddialı hazırlanıyor

21.07.2022 15:09
Yiğidolar, yeni sezona iddialı hazırlanıyor

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampının 6'ncı gününde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Bad Waltersdorf kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Dün Szombathelyi Haladas ile oynadığı hazırlık maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın kamptaki ikinci hazırlık maçında TSİ saat 19.00'da Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaşacak. Mücadele Friedberg/ Gewerbepark'ta oynanacak. - SİVAS

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Sivasspor günün ilk antrenmanını yaptı Sivasspor günün ilk antrenmanını yaptı STEGERSBACH - Sivasspor'un Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıkları sürüyor STEGERSBACH - Sivasspor'un Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kaynak: İHA

Rıza Çalımbay, Avusturya, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yiğidolar, yeni sezona iddialı hazırlanıyor - Son Dakika

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