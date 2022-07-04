Kampın sürdüğü otelin sahasında saat 11.00'de ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sürdü. Ardından çabukluk çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Yiğidolar, yeni sezona tam gaz hazırlanıyor - Son Dakika

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