Yiğidolar, yeni sezona tam gaz hazırlanıyor - Son Dakika
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Yiğidolar, yeni sezona tam gaz hazırlanıyor

04.07.2022 15:15
Yiğidolar, yeni sezona tam gaz hazırlanıyor

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kampın sürdüğü otelin sahasında saat 11.00'de ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sürdü. Ardından çabukluk çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

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Kaynak: İHA

Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yiğidolar, yeni sezona tam gaz hazırlanıyor - Son Dakika

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