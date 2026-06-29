Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Büyük Heyecana Sahne Oldu

Yığılca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, büyük heyecana sahne olan final müsabakası ve ödül töreniyle sona erdi.

Turnuva boyunca ilçedeki kurumlar, sahada ortaya koydukları mücadele, centilmenlik ve takım ruhuyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Günler süren karşılaşmalarda sporun birleştirici gücü ön plana çıkarken, kurumlar arasındaki dostluk ve dayanışma da pekişti.

Final müsabakası ve ödül törenine Yığılca Kaymakamı Mustafa Talha Aydın, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk katıldı. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - DÜZCE