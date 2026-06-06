Yiğit Ahmet Narin Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Yiğit Ahmet Narin Altın Madalya Kazandı

Yiğit Ahmet Narin Altın Madalya Kazandı
06.06.2026 11:30
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Bakü'de düzenlenen finalde Yiğit Ahmet Narin, 17 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Herkes İçin Yüzme Projesi' final müsabakalarında Kayserili sporcu Yiğit Ahmet Narin, 17 yaş kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından Bakü'de düzenlenen 'Herkes İçin Yüzme Projesi' final müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Yiğit Ahmet Narin, önemli bir başarıya imza attı. 17 yaş kategorisinde mücadele eden başarılı sporcu, sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası organizasyonda kürsünün en üst basamağına çıkan Yiğit Ahmet Narin, hem Türkiye'nin hem de Kayseri'nin gururu oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Dünya, Bakü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yiğit Ahmet Narin Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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