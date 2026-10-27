Yiğit Erdoğan, Ningbo'daki Dünya Halter Şampiyonası'nda 277 kiloyla beşinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yiğit Erdoğan, Ningbo'daki Dünya Halter Şampiyonası'nda 277 kiloyla beşinci oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Ningbo kentindeki Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 60 kiloda Yiğit Erdoğan toplam 277 kiloyla dünya beşincisi, Burak Aykun ise 275 kiloyla altıncı sırada yer aldı. Kadınlar 49 kiloda Gamze Altun, koparmada 76 kilo kaldırsa da silkmede dereceye giremedi.

Çin'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde 3 milli sporcu podyuma çıktı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Ningbo kentindeki organizasyonda, erkekler 60 kiloda Yiğit Erdoğan ve Burak Aykun mücadele etti.

Yiğit Erdoğan koparmada 124, silkmede 153, toplamda da 277 kiloya ulaştı ve dünya beşincisi oldu.

Koparmada 124, silkmede ise 151 kilo kaldıran Burak Aykun, toplamda 275 kiloyla şampiyonayı altıncı sırada tamamladı.

Avrupa şampiyonluğu bulunan Gamze Altun, kadınlar 49 kiloda koparmada 76 kilo kaldırdı. Silkmede başarılı olamayan milli sporcu dereceye giremedi.

Dünya Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde, erkekler 65 kiloda son dünya şampiyonu Muhammed Furkan Özbek A grubunda, Ferdi Hardal ise B grubunda mücadele edecek.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber Çifte zam kapıda Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda
“Sabrımız taştı“ deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar "Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
Sokak ortasında genç kıza büyük şok “İnşallah karım olursun“ deyip... Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:51
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
15:33
Sadettin Saran kendini “Utanç duyuyorum“ diye savundu, davada ara karar çıktı
Sadettin Saran kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
15:05
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
14:59
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı
Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 16:26:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Yiğit Erdoğan, Ningbo'daki Dünya Halter Şampiyonası'nda 277 kiloyla beşinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei