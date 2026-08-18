Yiğit Okur Barcelona'ya Transfer Oldu
Eski basketbolcu Mehmet Okur'un oğlu Yiğit Mehmet, Barcelona'ya transfer oldu.
Eski milli basketbolcu Mehmet Okur'un oğlu Yiğit Mehmet Okur, İspanyol ekibi Barcelona'ya transfer oldu.
2010 doğumlu Yiğit Okur'un transferini babası Mehmet Okur, sosyal medya hesabından duyurdu.
Forvet pozisyonunda oynayan Yiğit Mehmet, 7-15 Ağustos tarihlerinde Romanya'da düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda, 9,4 sayı, 4,7 ribaunt ortalamasıyla mücadele etmişti.
Genç basketbolcu, kariyerini Barcelona altyapısında sürdürecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Yiğit Okur Barcelona'ya Transfer Oldu - Son Dakika
Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı
Sizin düşünceleriniz neler ?