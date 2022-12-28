1.5 yıl önce futbolu bırakan Özer Hurmacı, Bursaspor ile 6 aylık anlaşmaya imza attı! Sözleşmedeki detay dikkat çekici - Son Dakika
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1.5 yıl önce futbolu bırakan Özer Hurmacı, Bursaspor ile 6 aylık anlaşmaya imza attı! Sözleşmedeki detay dikkat çekici

28.12.2022 15:45

TFF 2. Lig ekibi Bursaspor, 1.5 yıl önce futbola veda eden Özer Hurmacı ile 6 aylık sözleşmeye imza attı. Futbolu bırakmadan önce son oynadığı kulüp olan Bursaspor ile anlaşan 36 yaşındaki Hurmacı'nın yapılan anlaşma çerçevesinde geçmiş dönem alacakları dışında bir meblağ almayacağı ortaya çıktı.

TFF 2. Lig ekibi Bursaspor, transferde sürpriz bir hamle yaptı. Yeşil-beyazlılar, Özer Hurmacı'yı renklerine bağladı.

6 AYLIK İMZA ATTI

Yaklaşık 1.5 yıl önce kramponlarını asan Özer Hurmacı, yeşil sahalara geri döndü. Bursaspor ile 6 aylığına anlaşmaya varan 36 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde antrenmanlara çıkması bekleniyor.

GEÇMİŞ DÖNEM ALACAKLARI ÖDENECEK

Futbolu bırakma kararı almadan önce de son olarak Bursaspor forması giyen Özer Hurmacı'ya yeşil-beyazlılar, geçmiş dönem alacaklarının dışında bir meblağ ödemeyecek.

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Özer Hurmacı, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1.5 yıl önce futbolu bırakan Özer Hurmacı, Bursaspor ile 6 aylık anlaşmaya imza attı! Sözleşmedeki detay dikkat çekici - Son Dakika


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