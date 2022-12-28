TFF 2. Lig ekibi Bursaspor, transferde sürpriz bir hamle yaptı. Yeşil-beyazlılar, Özer Hurmacı'yı renklerine bağladı.
Yaklaşık 1.5 yıl önce kramponlarını asan Özer Hurmacı, yeşil sahalara geri döndü. Bursaspor ile 6 aylığına anlaşmaya varan 36 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde antrenmanlara çıkması bekleniyor.
Futbolu bırakma kararı almadan önce de son olarak Bursaspor forması giyen Özer Hurmacı'ya yeşil-beyazlılar, geçmiş dönem alacaklarının dışında bir meblağ ödemeyecek.
Son Dakika › Spor › 1.5 yıl önce futbolu bırakan Özer Hurmacı, Bursaspor ile 6 aylık anlaşmaya imza attı! Sözleşmedeki detay dikkat çekici - Son Dakika