Yılan hikayesi son buluyor! Livakovic, gelecek hafta İstanbul'a geliyor

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Kadrosuna bu sezon yıldız futbolcuları dahil eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Dominik Livakovic'e gelecek hafta 4+1 yıllık imza attırmaya hazırlanıyor.

9+1 MİLYON EURO BONSERVİS

Hırvatistan'tan Jutarnji'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb ile 9+1 milyon euro bonservis karşılığı anlaşma sağladı.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Livakovic, gelecek hafta başında İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek ve kendisini Fenerbahçeli yapacak olan 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.