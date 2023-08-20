Yılan hikayesi son buluyor! Livakovic, gelecek hafta İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Yılan hikayesi son buluyor! Livakovic, gelecek hafta İstanbul'a geliyor

Son Güncelleme: 20.08.2023 19:12

Fenerbahçe'nin uzun zamandır peşinde olduğu Dominik Livakovic, gelecek hafta İstanbul'a geliyor. Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleciyle 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kadrosuna bu sezon yıldız futbolcuları dahil eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Dominik Livakovic'e gelecek hafta 4+1 yıllık imza attırmaya hazırlanıyor.

9+1 MİLYON EURO BONSERVİS

Hırvatistan'tan Jutarnji'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb ile 9+1 milyon euro bonservis karşılığı anlaşma sağladı.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Livakovic, gelecek hafta başında İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek ve kendisini Fenerbahçeli yapacak olan 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Yılan hikayesi son buluyor! Livakovic, gelecek hafta İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılan hikayesi son buluyor! Livakovic, gelecek hafta İstanbul'a geliyor - Son Dakika


Son Dakika
20:51 Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu
20:38 Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu
20:26 Nicolas Pepe, Beşiktaş'ın teklifini elinin tersiyle itti
20:13 Nicolas Pepe, Beşiktaş'ın teklifini elinin tersiyle itti
19:12 Yılan hikayesi son buluyor! Livakovic, gelecek hafta İstanbul'a geliyor
18:59 Yılan hikayesi son buluyor! Livakovic, gelecek hafta İstanbul'a geliyor
18:31 Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 göndermesi sonrası gözler Putin'de
18:30 Bekleneni veremedi! Morutan, Süper Lig ekibine imzayı atıyor
18:20 Zelenski'nin F-16 selfiesi sonrası gözler nükleer tehditte bulunan Putin'e çevrildi
18:17 Bekleneni veremedi! Morutan, Süper Lig ekibine imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2023 21:00:20. #1.11#
SON DAKİKA: Yılan hikayesi son buluyor! Livakovic, gelecek hafta İstanbul'a geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement