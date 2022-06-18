Domenec Torrent ile kısa süre içerisinde yolları ayıracak Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk oturacak.
Yeni başkan Dursun Özbek'in göreve gelmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılarda yönetim, son kararını Okan Buruk'tan yana verdi. Domenec Torrent'in İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılılarla yolları ayırmasının ardından Okan Buruk kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye resmen imza atacak. Sarı-kırmızılıların konuya ilişkin açıklamayı pazartesi günü yapması bekleniyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anıtkabir ziyareti sırasında yaptığı açıklamada yeni teknik direktör için "Önümüzdeki hafta belli olur." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Yılan hikayesi sona erdi! Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu - Son Dakika