Yılan hikayesi sona erdi! Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu

Domenec Torrent ile kısa süre içerisinde yolları ayıracak Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk oturacak.

OKAN BURUK RESMEN İMZAYI ATIYOR

Yeni başkan Dursun Özbek'in göreve gelmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılarda yönetim, son kararını Okan Buruk'tan yana verdi. Domenec Torrent'in İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılılarla yolları ayırmasının ardından Okan Buruk kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye resmen imza atacak. Sarı-kırmızılıların konuya ilişkin açıklamayı pazartesi günü yapması bekleniyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELLİ OLUR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anıtkabir ziyareti sırasında yaptığı açıklamada yeni teknik direktör için "Önümüzdeki hafta belli olur." ifadelerini kullanmıştı.