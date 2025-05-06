Yıldıran, Avrupa Taekwondo Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yıldıran, Avrupa Taekwondo Şampiyonu Oldu

Yıldıran, Avrupa Taekwondo Şampiyonu Oldu

Mustafa Kemal Yıldıran, Estonya'da altın madalya kazanarak yeni hedefini 2026 dünya şampiyonluğu belirledi.

06.05.2025 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZURUM Şehir Hastanesi'nde görev yapan Mustafa Kemal Yıldıran, Estonya'nın Tallinn kentinde yapılan Avrupa Taekwondo Poomse Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Yarım asırlık spor hayatına 50'den fazla madalya sığdıran Yıldıran, yeni hedefinin 2026'da yapılacak dünya şampiyonası olduğunu söyledi.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından düzenlenen Avrupa Taekwondo Şampiyonası 16-17 Nisan tarihleri arasında Estonya'nın başkenti Tallinn'de yapıldı. Türkiye, şampiyonayı toplamda 10'u altın, 9'u gümüş, 13'ü bronz olmak üzere 32 madalya ile tamamladı. Şampiyonada 60 yaş üstü dalda Mustafa Kemal Yıldıran, İngiliz rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona sonrası Erzurum'a dönen başarılı sporcu Mustafa Kemal Yıldıran, madalyasıyla Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. İbrahim Hakkı Tör'ü ziyaret etti. Şampiyona hakkında bilgi veren Yıldıran'ı tebrik eden Başhekim Tör, başarısı için kutladı. Başhekim Tör, Yıldıran'a başarı belgesi ve çiçek verdi.

ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM

Avrupa şampiyonalarına küçük sporculara örnek olmak amacıyla katıldığını belirten 2 kız, 1 erkek, 3 çocuk babası Mustafa Kemal Yıldıran (60), "Benim yaşıma kadar gelseler dahi bayrağı göndere çektirmek için mücadele etmeleri gerektiğini anlatmak için gayret ediyorum. Bu çabama ölene kadar devam edeceğim. Avrupa Şampiyonasında birinci olarak ülkeme bir altın madalya kazandırdım. Yeni hedefim 2026'da Vietnam'da yapılması planlanan dünya şampiyonasında kürsüye çıkmak" dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde müdür yardımcısı kadrosunda araştırmacı olarak görev yapan Kemal Yıldıran, mesaiden sonra da Sağlık Spor Kulübü'nde tekvando antrenörlüğü yapıyor. 10 yaşındayken başladığı ve yarım asırlık spor hayatında ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atarak 50'den fazla madalya alan Yıldıran, uzun yıllar Milli Takım antrenörlüğü de yaptı. Yıldıran, Erzurum Şehir Hastanesi bünyesinde açılan spor salonunda personelin çocuklarına taekwondo eğitimi veriyor.

Kaynak: DHA

Dünya Şampiyonası, Şehir Hastanesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Estonya, Erzurum, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldıran, Avrupa Taekwondo Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu
Netanyahu’nun tehditlerinin ardından İsrail’den Yemen’e saldırı Netanyahu'nun tehditlerinin ardından İsrail'den Yemen'e saldırı
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum
Özgür Özel’e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var
90’da 2 gol iptal Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi 90'da 2 gol iptal! Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
ABD’nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 18:14:31. #7.13#
SON DAKİKA: Yıldıran, Avrupa Taekwondo Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.