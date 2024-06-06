Yıldırım Belediyesi Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri Huzur Haklarını Bursaspor'a Bağışladı - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri Huzur Haklarını Bursaspor'a Bağışladı

Yıldırım Belediyesi Cumhur İttifakı meclis üyeleri, 3 aylık huzur haklarını Bursaspor'a bağışlama kararı aldı. Yıldırım Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Selim Yolgeçen, Bursaspor'un Süper Lig yolunda mücadele ettiğini ve destek olacaklarını belirtti.

06.06.2024 22:14
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Yıldırım Belediyesi Cumhur İttifakı meclis üyeleri, 3 aylık huzur haklarını Bursaspor'a bağışlama kararı aldı.

Yıldırım Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı Başkan Vekili Bülent Kandemir başkanlığında gerçekleştirildi. 21 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste, Belediye Meclis Üyesi Selim Yolgeçen'in teklifi ile Cumhur İttifakı meclis üyelerinin 3 aylık huzur hakları Bursaspor'a oy birliği ile bağışlandı.

Yıldırım Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Selim Yolgeçen, Bursaspor'un yeni yönetimi ile birlikte tekrar Süper Lig yolunda bir dönüş mücadelesi başladığını ifade ederek, "Kentimizin en önemli markalarından biri olan Bursaspor'umuzu özlediğimiz o eski günlere hep birlikte döndüreceğiz. Yeniden Süper Lig'e yükseleceğiz ve şampiyonluğa yürüyeceğiz. Dün de bugün de yarın da Bursaspor'umuzun yanında olacağız. Yıldırım belediyesi meclis üyeleri cumhur ittifakı olarak 3 aylık meclis huzur hakkını Bursaspor'a bağışlıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yıldırım Belediyesi Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri Huzur Haklarını Bursaspor'a Bağışladı - Son Dakika

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