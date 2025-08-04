Yıldırım Belediyesi Fidyekızık Spor Tesisini Yeniledi - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi Fidyekızık Spor Tesisini Yeniledi

Yıldırım Belediyesi Fidyekızık Spor Tesisini Yeniledi
04.08.2025 15:07  Güncelleme: 15:09
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Yıldırım Belediyesi, spor kenti kimliğini güçlendirmek amacıyla Fidyekızık Spor Tesisi'nin zeminini yenileyerek amatör lig maçlarına ve antrenmanlara ev sahipliği yapan bir tesis haline getirdi.

Yıldırım'ın 'spor kenti' kimliğini güçlendirmek ve sporu tabana yaymak için ilçeye modern tesisler kazandıran, yaz-kış spor okullarıyla yüzbinlerce çocuğu sporla buluşturan Yıldırım Belediyesi, Fidyekızık Spor Tesisi'nin eskiyen zeminini yeniledi. Amatör lig maçlarına ev sahipliği yapan ve bölgedeki spor kulüplerinin antrenmanlarını gerçekleştirdiği Fidyekızık Spor Tesisi'nin suni çim olan zemini değiştirilirken, zemin alt yapısı da iyileştirildi.

7'den 70'e spor imkanı

Yıldırım'ın tarih, kültür ve medeniyet kenti olduğu kadar aynı zamanda bir gençlik ve spor kenti de olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Yıldırım'ı 7'den 70'e herkesin spor yapabildiği bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Bu hedefimize giden yol modern, çok amaçlı ve ulaşılabilir spor tesislerinden geçmektedir. Bu bilinçle ilçemize çok sayıda spor tesisi kazandırdık. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Mimar Sinan Spor Kompleksi, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi, Sıracevizler İlyas Kader Spor Merkezi başta olmak üzere tesislerimiz her gün binlerce gencimize ve hemşehrimize hizmet vermektedir" ifadelerini kullandı.

'Hayırlı uğurlu olsun'

Yıldırım'a yeni tesisler kazandırırken, eski tesislerin bakım ve yenileme çalışmalarını da ihmal etmediklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz; "Fidyekızık Spor Tesisimiz, amatör maçların oynandığı, bölgedeki takımlarımızın antrenmanlarını yaptığı, çocuklarımızın heyecan ve sevinç içinde koşturduğu bir tesis. Kullanıma bağlı olarak zemin eskimeye başlamıştı. Başlattığımız çalışma ile zemin tamamen yenilendi. Ayrıca zemin altında da iyileştirme ve bakım işleri gerçekleştirildi. Yenilenen haliyle Fidyekızık Spor Tesisimiz, sporun yaygınlaşmasına ve bölgemizdeki kulüplerin gelişimine katkı sağlayacak. Tüm Yıldırım'a ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yıldırım Belediyesi Fidyekızık Spor Tesisini Yeniledi - Son Dakika

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