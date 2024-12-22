Yıldırım Belediyesi Geleneksel Voleybol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi Geleneksel Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Yıldırım Belediyesi Geleneksel Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Yıldırım Belediyesi'nde düzenlenen geleneksel voleybol turnuvası, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün şampiyonluğu ile sona erdi. Turnuvaya 14 takım katıldı ve dostluk ön plandaydı.

22.12.2024 12:11  Güncelleme: 12:13
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Yıldırım Belediyesi çalışanları arasında düzenlenen geleneksel birimler arası voleybol turnuvası heyecan dolu maçların ardından sona erdi. 14 takımın yer aldığı turnuvanın şampiyonu, Zabıta Müdürlüğü'nü yenen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün takımı oldu.

Yıldırım Belediyesi'nin çalışanlarına yönelik düzenlediği birimler arası voleybol turnuvası, bu yıl da heyecan dolu anlara sahne oldu. Geleneksel hale gelen turnuvaya bu yıl, 14 müdürlükten toplam 190 personel katıldı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen karşılaşmalarda ön plana çıkan dostluk oldu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gerçekleştirilen 50 müsabakada dostça mücadele eden personeli ziyaret etti.

Finale yakışır bir mücadelenin olduğu maçta Zabıta Müdürlüğü'nü yenen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 1'inci olurken, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 3'üncülüğü elde etti. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından takdim edildi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yıldırım Belediyesi Geleneksel Voleybol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika

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